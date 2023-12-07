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19:19, 7 декабря 2023Экономика

Цена на российскую нефть упала ниже потолка

Bloomberg: стоимость российской нефти Urals упала до 56,5 доллара за баррель
СюжетСаммит ОПЕК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В результате резкого снижения нефтяных котировок и ужесточения давления со стороны США стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals в последние дни упала ниже ценового потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные ценового агентства Argus пишет Bloomberg.

В порту Приморска на Балтийском море цена Urals упала до 56,15 доллара за баррель, в порту Новороссийска на Черном море — до 56,55 доллара. Таким образом, дисконт к эталонному сорту Brent уже увеличился почти до 20 долларов за баррель.

По данным Министерства финансов России, в ноябре средняя цена на основной российский экспортный сорт нефти Urals составила 72,84 доллара за баррель, что на десять процентов ниже, чем в октябре, а дисконт превысил отметку 10 долларов.

Однако после министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 30 ноября в Вене, нефтяные котировки обрушились. Участники рынка расценили результаты саммита как слабость организации и неспособность в дальнейшем удерживать комфортный для себя ценовой уровень.

Brent от TradingView

На рост дисконта повлияли и санкции США в отношении танкеров, задействованных в перевозке сырья выше потолка, и отказ ряда греческих судовладельцев от сотрудничества с российскими компаниями. После предупреждения со стороны США они посчитали риски слишком высокими. На Грецию приходилось почти пятая часть российского нефтяного экспорта по морю, поэтому такие действия стали серьезным ударом.

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      Платон Щукин
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