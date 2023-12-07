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09:28, 7 декабря 2023Экономика

Цены на нефть рухнули

Стоимость нефти Brent упала ниже 75 долларов за баррель

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

В ходе торгов 7 декабря фьючерсные контракты на эталонный сорт нефти Brent упали ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные биржи ICE.

В нижней точке котировки достигали 74,4 доллара за баррель, что стало минимумом с начала июля. Причем на закрытии торгов 6 декабря цены рухнули до 74,2 доллара. На момент написания материала Brent с поставкой в феврале торговалась на уровне 74,6 доллара за баррель, а американская WTI с поставкой в январе — 69,6 доллара.

Brent от TradingView

Снижение цен стало реакцией рынка на результат министерской встречи ОПЕК+. С 30 ноября, когда встреча завершилась, нефть потеряла в цене уже более 10 процентов. Эксперты объясняют, что рынок стал сомневаться в том, что альянс действительно способен контролировать цены на нефть. При этом сейчас возможности удержания котировок, скорее всего, уже исчерпаны.

Тем временем чистые доходы России от продажи нефти в октябре достигли 11,3 миллиарда долларов, это 31 процент от общих доходов бюджета страны за месяц. Показатель стал самым высоким за полтора года, с мая 2022 года, и превышает уровень любого месяца до момента начала боевых действий на Украине. По данным Минфина, нефтегазовые доходы России в октябре 2023 года достигли 1,634 триллиона рублей.

Результат оказался значительно выше показателей предыдущих месяцев и объясняется совпадением нескольких факторов. В их числе падение курса рубля, повышенные налоговые платежи в соответствии с графиком, а также отказ от выплат нефтяным компаниям сотен миллиардов рублей по демпферному механизму.

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      Мария Грушко
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