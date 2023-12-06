Bloomberg оценил доход России от продажи нефти в октябре

Bloomberg: доход России от продажи нефти в октябре достиг максимума за 1,5 года

Чистые доходы России от продажи нефти в октябре достигли 11,3 миллиарда долларов, это 31 процент от общих доходов бюджета страны за месяц. Такой показатель стал самым высоким за полтора года, с мая 2022 года, и превышает уровень любого месяца до момента начала боевых действий на Украине. Об этом со ссылкой на данные Минфина России сообщает Bloomberg.

Материал издания посвящен способам перевозки российской нефти в условиях ценового потолка, установленного в декабре прошлого года западными странами на уровне 60 долларов за баррель.

В нем говорится, что ключевую роль в этом процессе играет Греция. В период с января 2023 года греческие суда перевезли суммарно 20 процентов всех поставок нефти из России, в том числе почти треть от экспорта сырья сорта Urals. До последнего момента авторы санкций не находили способа справиться с таким способом их обхода, а греческие власти указывали на то, что перевалка грузов происходит в шести милях от ее береговой линии.

Ситуация начала меняться с середины ноября, когда США впервые ввели санкции в отношении судов, задействованных в перевозках нефти по цене выше потолка, а также пригрозили греческим судовладельцам принятием аналогичных мер. Как минимум три компании на этом фоне полностью отказались от сотрудничества с российскими компаниями.

По данным Минфина, нефтегазовые доходы России в октябре 2023 года достигли 1,634 триллиона рублей. Такой результат стал разовым всплеском. В сентябре доходы составляли 739,9 миллиарда рублей, а в ноябре — 961,7 миллиарда, то есть в два и в полтора раза меньше.

Октябрьский уровень объясняется совпадением нескольких факторов, в числе которых падение курса рубля, повышенные налоговые платежи в соответствии с графиком, а также отказ от выплат нефтяным компаниям сотен миллиардов рублей по демпферному механизму.