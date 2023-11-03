Доходы России от продажи нефти и газа достигли максимума за год

Минфин сообщил о росте нефтегазовых доходов России в октябре до 1,6 трлн рублей

По итогам октября объем нефтегазовых доходов России составил 1,634 триллиона рублей, что в два раза больше предыдущего годового максимума, достигнутого в июле. Об этом говорится в сообщении и статистике, опубликованных на сайте Минфина.

Размер дополнительных нефтегазовых доходов превысил ожидания предыдущего месяца на 37,8 миллиарда рублей, достигнув уровня 551 миллиард рублей. В ноябре, по прогнозам Минфина, параметр увеличится до 583,3 миллиарда.

На результат за октябрь существенно повлияло отсутствие выплат нефтяным компаниям по демпферному механизму. В сентябре они достигли почти 300 миллиардов рублей, но из-за роста биржевых цен никаких компенсаций в октябре они не получат.

В результате на покупку иностранной валюты в период с 8 ноября по 6 декабря будет направлено 621,1 миллиарда рублей. Однако в соответствии с решением Банка России трансляция сделок на внутренний валютный рынок приостановлена.

Накануне, 2 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон об изменении бюджетного правила, так что с 2024 года нефтегазовые доходы при формировании бюджета России вновь будут рассчитываться из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Фактически речь идет о возвращении схемы, которая действовала до 2023 года.

Ранее Счетная палата сообщила о риске непополнения ФНБ за счет дополнительных доходов от экспорта нефти и газа в следующем году. Эксперты полагают, что результат может быть достигнут формально, так что сразу же после пополнения средства фонда пойдут на текущие расходы.