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14:28, 3 ноября 2023Экономика

Доходы России от продажи нефти и газа достигли максимума за год

Минфин сообщил о росте нефтегазовых доходов России в октябре до 1,6 трлн рублей

Фото: Егор Алеев / ТАСС

По итогам октября объем нефтегазовых доходов России составил 1,634 триллиона рублей, что в два раза больше предыдущего годового максимума, достигнутого в июле. Об этом говорится в сообщении и статистике, опубликованных на сайте Минфина.

Размер дополнительных нефтегазовых доходов превысил ожидания предыдущего месяца на 37,8 миллиарда рублей, достигнув уровня 551 миллиард рублей. В ноябре, по прогнозам Минфина, параметр увеличится до 583,3 миллиарда.

На результат за октябрь существенно повлияло отсутствие выплат нефтяным компаниям по демпферному механизму. В сентябре они достигли почти 300 миллиардов рублей, но из-за роста биржевых цен никаких компенсаций в октябре они не получат.

В результате на покупку иностранной валюты в период с 8 ноября по 6 декабря будет направлено 621,1 миллиарда рублей. Однако в соответствии с решением Банка России трансляция сделок на внутренний валютный рынок приостановлена.

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Накануне, 2 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон об изменении бюджетного правила, так что с 2024 года нефтегазовые доходы при формировании бюджета России вновь будут рассчитываться из базовой цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Фактически речь идет о возвращении схемы, которая действовала до 2023 года.

Ранее Счетная палата сообщила о риске непополнения ФНБ за счет дополнительных доходов от экспорта нефти и газа в следующем году. Эксперты полагают, что результат может быть достигнут формально, так что сразу же после пополнения средства фонда пойдут на текущие расходы.

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      Платон Щукин
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