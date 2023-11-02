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16:09, 2 ноября 2023Экономика

В России изменили правила расчета нефтегазовых доходов бюджета

Путин подписал закон об изменении бюджетного правила

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нефтегазовые доходы при формировании бюджета России снова будет рассчитываться из базовой цены на нефть, установленной на уровне 60 долларов за баррель, следует из подписанного президентом страны Владимиром Путиным закона.

Дополнительные доходы, полученные от продажи углеводородов сверх указанной цены, будут направляться в Фонд национального благосостояния, а при падении стоимости ниже отметки недополученные доходы будут компенсироваться из ФНБ.

Таким образом, бюджетное правило возвращается к прежним параметрам расчета, которые был изменены в 2022 году. Подписанный главой государства документ был внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы, прошедшим в октябре первое чтение.

Бюджетное правило в России ввели для перевода сверхдоходов от экспорта нефти и газа в накопления путем покупки валюты. В марте 2022 года его действие приостановили, а в 2023-м его стали применять с новыми параметрами. Из механизма исключили цену отсечения по Urals — валюту в ФНБ стали закупать или продавать исходя из фактических нефтегазовых доходов за месяц. В сентябре глава Минфина Антон Силуанов предложил в 2024 году вернуться к оставленным на фоне вала санкций параметрам правила.

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      Дмитрий Воронин
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