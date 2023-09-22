Минфин предложил изменить способ расчета доходов России от нефти и газа

Минфин предложил вернуть бюджетное правило с ценой отсечения в $60 за баррель

Министр финансов России Антон Силуанов предложил в 2024 году вернуться к параметрам расчета бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть, а не суммы нефтегазовых доходов. Об этом он заявил на заседании правительства, передает ТАСС.

«Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы исходя из номинальной цифры в 8 триллионов рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета базовых нефтегазовых доходов исходя из базовой цены на нефть», — заявил глава министерства. Цену отсечения установят на уровне 60 долларов за баррель.

Бюджетное правило в России ввели для перевода сверхдоходов от экспорта нефти и газа в накопления путем покупки валюты. В 2017-2022 годах механизм был следующим: Минфин закупал валюту в Фонд национального благосостояния (ФНБ), если стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals была выше цены отсечения (в 2022 году составляла 44,2 доллара), и продавал при стоимости ниже этого уровня.

В марте 2022 года действие бюджетного правила приостановили из-за новых санкций, а в 2023-м его стали применять с новыми параметрами. Из механизма исключили цену отсечения по Urals — валюту в ФНБ стали закупать или продавать исходя из фактических нефтегазовых доходов за месяц. Если они превышают предустановленный Минфином базовый уровень (он варьируется от 585,1 миллиарда рублей в январе до 694,3 миллиарда рублей в декабре), то валюту закупают, а в противном случае — продают. Однако на фоне резкого падения курса рубля ЦБ 10 августа заявил, что до конца 2023 года не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила.

