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14:08, 2 апреля 2024Экономика

Работники завода «Лукойла» в Болгарии начали переживать за свою судьбу

Bloomberg: работники НПЗ «Лукойла» в Болгарии испугались потери рабочих мест

Фото: Oleg Popov / Reuters

Жители болгарского города Камено, в котором расположен нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Лукойл Нефтохим Бургас», начали переживать за свою судьбу в связи с возможной продажей предприятия. Они боятся потери рабочих мест и что «хорошие времена закончатся», а военный конфликт с Украины перекинется на их страну, пишет Bloomberg.

О российской компании горожане отзываются с теплотой. На НПЗ платят хорошие деньги, а дети в первый день учебы в школе получают бесплатные школьные принадлежности, указывается в материале издания. Кто в перспективе мог бы купить предприятие, неизвестно, но люди не уверены, что новый владелец сохранит все операции.

На заводе работают 1,3 тысячи человек при населении Камено в 4,3 тысячи человек (по данным на 2011 год). Таким образом, около половины трудоспособного населения связаны с предприятием.

Между тем министр финансов Болгарии Ассен Василев заверил, что НПЗ отдадут авторитетной международной компании из США или стран Персидского завила. По его словам, власти позаботятся, чтобы новый бизнес ответственно работал в стране.

«Лукойл» не сообщал, что готовит продажу бизнеса. Тем не менее с начала года завод лишен возможности получать российскую нефть, а с 1 марта в Болгарии вступил в силу полный запрет на импорт сырья из России. Компания ранее указывала, что пересмотрит стратегию бизнеса в Болгарии, в том числе рассматривается возможность продажи актива.

Василев считает, что «Лукойл» уже ищет покупателя, а в Софии имеется политическая воля, чтобы провести сделку. При этом министр уверен, что национальная промышленность от смены собственника только выиграет.

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      Платон Щукин
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