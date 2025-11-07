В постсоветской стране решили выкупить активы «Лукойла» для аэропорта

Жунгиету: Молдавия выкупит у «Лукойла» склады с топливом в аэропорту Кишинева

Правительство Молдавии выкупит активы попавшего под санкции «Лукойла» для работы аэропорта. Об этом заявил министр энергетики постсоветской страны Дорин Жунгиету, его слова приводит ТАСС.

Власти намерены выкупить у энергетической компании склады с топливом в аэропорту Кишинева. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы воздушной гавани.

«Совет по инвестициям правительства выдвинул предложение о покупке у "Лукойла" топливного склада в аэропорту, чтобы государство могло взять под контроль инфраструктуру и ресурсы компании. Крайний срок для этой сделки — 17 ноября, учитывая, что с 21 ноября "Лукойл" утратит возможность продолжать деятельность из-за присоединения Молдавии к американским санкциям», — пояснил Жунгиету.

«Лукойл» попал под блокирующие санкции западных стран во второй половине октября. Вскоре после этого руководство компании объявило о завершении поисков покупателя своих зарубежных активов. Им оказался международный энергетический трейдер Gunvor Group.

В Молдавии стали ждать проблем из-за введенных против «Лукойла» санкций США — как объяснил министр инфраструктуры Владимир Боля, российская компания является одним из основных поставщиков бензина и дизтоплива в постсоветскую страну и единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту ее столицы. «Лукойл» не только поставляет Кишиневу керосин, но и владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами.

Власти страны задумались даже о национализации активов «Лукойла» в Молдавии. Власти рассматривают различные варианты, отметил премьер-министр республики Александр Мунтяну. Он напомнил, что его страна обязана «следовать международным обязательствам и действовать в строгом соответствии с законом».