В постсоветской стране заявили о проблемах из-за санкций США против «Лукойла»

В Молдавии стали ждать проблем с топливом из-за санкций США против «Лукойла»

В Молдавии стали ждать проблем из-за введенных против «Лукойла» санкций США — как объяснил министр инфраструктуры Владимир Боля, российская компания является одним из основных поставщиков бензина и дизтоплива в постсоветсткую страну и единственным поставщиком керосина для заправки самолетов в аэропорту ее столицы. Заявления чиновника приводит РИА Новости.

Он отметил, что «Лукойл» не только поставляет Кишиневу керосин, но и владеет инфраструктурой хранения и снабжения воздушных судов нефтепродуктами. Также, по его словам, компания управляет примерно пятой частью молдавских автозаправок. «Молдавия создала рабочую группу, которая следит за ситуацией», — поделился Боля.

После введения американских санкций акции «Лукойла» 23 октября стали дешеветь. Компания объявила об отмене заседания совета директоров, посвященного выплате дивидендов. 30 октября стало известно, что «Лукойл» достиг договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы.

На фоне этого литовское госпредприятие «Железные дороги Литвы» (LTG) заявило на прошлой неделе, что после окончания «переходного периода» — ограничения вступят в силу 21 ноября — прекратит транзит в Калининградскую область грузов попавших под санкции крупных российских нефтяных компаний, большая часть которых приходится на поставки «Лукойла».