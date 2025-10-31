Литва прекратит транзит в Калининград грузов подсанкционных нефтяных компаний

Литва завершит транзит в Калининград грузов подсанкционных нефтяных компаний РФ

Литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы», LTG) прекратит транзит в Калининградскую область грузов попавших под санкции крупных российских нефтяных компаний. Об этом представители предприятия заявили LRT.

В публикации говорится, что речь идет прежде всего о поставках «Лукойла», на которые у литовских железнодорожников пришлось в прошлом году 345 тысяч тонн из 371 тысячи тонн транзита нефтепродуктов в регион РФ.

В LTG уточнили, что будут следовать рекомендациям иностранных партнеров, пытаясь минимизировать бизнес-риски, а завершить перевозки планируется после окончания «переходного периода» — американские санкции вступят в силу 21 ноября.

После их введения акции «Лукойла» 23 октября стали дешеветь. Компания объявила об отмене заседания совета директоров, посвященного выплате дивидендов. 30 октября стало известно, что «Лукойл» достиг договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы.