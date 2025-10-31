Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:25, 31 октября 2025Экономика

Литва прекратит транзит в Калининград грузов подсанкционных нефтяных компаний

Литва завершит транзит в Калининград грузов подсанкционных нефтяных компаний РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы», LTG) прекратит транзит в Калининградскую область грузов попавших под санкции крупных российских нефтяных компаний. Об этом представители предприятия заявили LRT.

В публикации говорится, что речь идет прежде всего о поставках «Лукойла», на которые у литовских железнодорожников пришлось в прошлом году 345 тысяч тонн из 371 тысячи тонн транзита нефтепродуктов в регион РФ.

В LTG уточнили, что будут следовать рекомендациям иностранных партнеров, пытаясь минимизировать бизнес-риски, а завершить перевозки планируется после окончания «переходного периода» — американские санкции вступят в силу 21 ноября.

После их введения акции «Лукойла» 23 октября стали дешеветь. Компания объявила об отмене заседания совета директоров, посвященного выплате дивидендов. 30 октября стало известно, что «Лукойл» достиг договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor по поводу полной продажи своей «дочки» Lukoil International GmbH, владеющей иностранными активами группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Названы самые популярные смартфоны в мире

    Названа стоимость самой дорогой квартиры в России

    «Похвастаться уже нечем». В России отреагировали на заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости