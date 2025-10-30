В России с юмором отреагировали на решение Европейского союза (ЕС) запретить поставки унитазов и биде в Россию, однако в Италии к новым санкциям отнеслись без смеха. Об этом в микроблоге в X сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он напомнил, что Итальянская ассоциация предпринимателей дала однозначный комментарий на этот счет. «Хотя для россиян это смешно, запрет на туалеты — это смешно, но для нас это не смешно», — процитировал Дмитриев представителей европейского бизнеса.
Спецпредставитель главы государства добавил, что в ЕС, по всей видимости, полагают, что в будущем России понадобится больше соответствующих товаров.
Запрет на поставку в Россию унитазов, биде и прочих сантехнических приборов стал частью 19-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы. При этом никакого обоснования подобному решению представлено не было.
Путин сыронизировал по теме запрета ЕС на поставки унитазов
Комментируя недавно введенный Евросоюзом запрет на поставку России унитазов и биде, президент страны Владимир Путин пошутил, что подобные рестрикции дорого обойдутся Брюсселю.
Глава государства также дал общую оценку возможным последствиям нового пакета санкций для Москвы. Он подчеркнул, что российскую экономику будут ждать небольшие риски в плане энергетики, однако в данный момент эта отрасль чувствует себя как никогда уверенно.
«Хотя определенные потери будут», — заметил Путин, говоря в целом о новых рестрикциях. Политик добавил, что при текущем уровне развития санкции вряд ли сильно ударят по экономическому самочувствию страны.
В России пообещали жесткий ответ на санкции ЕС
Москва даст действенный ответ на 19-й пакет санкций от ЕС. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс
Дипломат также с иронией оценила некоторые пункты в списке запрещенных к поставкам в РФ товаров. Она высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника, заметив, что в следующем санкционном пакете, вероятно, будут запреты на «транзит для перелетных птиц и пересечение границ для грунтовых вод».