Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:18, 30 октября 2025Экономика

«Для нас это не смешно». Стала известна реакция итальянского бизнеса на запрет поставлять унитазы в Россию

Дмитриев: Итальянский бизнес не забавляет запрет на поставки унитазов в РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: EvGavrilov / Shutterstock / Fotodom  

В России с юмором отреагировали на решение Европейского союза (ЕС) запретить поставки унитазов и биде в Россию, однако в Италии к новым санкциям отнеслись без смеха. Об этом в микроблоге в X сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что Итальянская ассоциация предпринимателей дала однозначный комментарий на этот счет. «Хотя для россиян это смешно, запрет на туалеты — это смешно, но для нас это не смешно», — процитировал Дмитриев представителей европейского бизнеса.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Спецпредставитель главы государства добавил, что в ЕС, по всей видимости, полагают, что в будущем России понадобится больше соответствующих товаров.

Запрет на поставку в Россию унитазов, биде и прочих сантехнических приборов стал частью 19-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы. При этом никакого обоснования подобному решению представлено не было.

Путин сыронизировал по теме запрета ЕС на поставки унитазов

Комментируя недавно введенный Евросоюзом запрет на поставку России унитазов и биде, президент страны Владимир Путин пошутил, что подобные рестрикции дорого обойдутся Брюсселю.

Фото: Frezi Gate / Shutterstock / Fotodom  

Глава государства также дал общую оценку возможным последствиям нового пакета санкций для Москвы. Он подчеркнул, что российскую экономику будут ждать небольшие риски в плане энергетики, однако в данный момент эта отрасль чувствует себя как никогда уверенно.

«Хотя определенные потери будут», — заметил Путин, говоря в целом о новых рестрикциях. Политик добавил, что при текущем уровне развития санкции вряд ли сильно ударят по экономическому самочувствию страны.

Материалы по теме:
Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?
Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?
24 октября 2025
«Послаблений ждать не стоит» Евросоюз и США снова ужесточили антироссийские санкции. Как на это ответит Россия?
«Послаблений ждать не стоит»Евросоюз и США снова ужесточили антироссийские санкции. Как на это ответит Россия?
29 октября 2025
«Посмотрим через шесть месяцев». Трамп отреагировал на слова Путина о новых санкциях
«Посмотрим через шесть месяцев». Трамп отреагировал на слова Путина о новых санкциях
24 октября 2025

В России пообещали жесткий ответ на санкции ЕС

Москва даст действенный ответ на 19-й пакет санкций от ЕС. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат также с иронией оценила некоторые пункты в списке запрещенных к поставкам в РФ товаров. Она высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника, заметив, что в следующем санкционном пакете, вероятно, будут запреты на «транзит для перелетных птиц и пересечение границ для грунтовых вод».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев после слов Путина пригрозил желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала раскрыл частую жалобу эмигрантов

    51-летняя Пенелопа Крус снялась в прозрачной юбке для журнала

    «Для нас это не смешно». Стала известна реакция итальянского бизнеса на запрет поставлять унитазы в Россию

    Выброшенный за борт на сходке вор в законе Гули впервые появился на публике после избиения

    Рыбак поймал крупного усача и побил шестилетний рекорд

    Мединский поддержал возвращение городам на Украине русских названий

    Власти Польши анонсировали открытие двух погранпунктов на границе с Белоруссией

    В России объяснили угрозы Киева желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Международные резервы России сократились

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости