«Для нас это не смешно». Стала известна реакция итальянского бизнеса на запрет поставлять унитазы в Россию

Дмитриев: Итальянский бизнес не забавляет запрет на поставки унитазов в РФ

В России с юмором отреагировали на решение Европейского союза (ЕС) запретить поставки унитазов и биде в Россию, однако в Италии к новым санкциям отнеслись без смеха. Об этом в микроблоге в X сообщил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что Итальянская ассоциация предпринимателей дала однозначный комментарий на этот счет. «Хотя для россиян это смешно, запрет на туалеты — это смешно, но для нас это не смешно», — процитировал Дмитриев представителей европейского бизнеса.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Спецпредставитель главы государства добавил, что в ЕС, по всей видимости, полагают, что в будущем России понадобится больше соответствующих товаров.

Запрет на поставку в Россию унитазов, биде и прочих сантехнических приборов стал частью 19-го пакета санкций ЕС в отношении Москвы. При этом никакого обоснования подобному решению представлено не было.

Путин сыронизировал по теме запрета ЕС на поставки унитазов

Комментируя недавно введенный Евросоюзом запрет на поставку России унитазов и биде, президент страны Владимир Путин пошутил, что подобные рестрикции дорого обойдутся Брюсселю.

Фото: Frezi Gate / Shutterstock / Fotodom

Глава государства также дал общую оценку возможным последствиям нового пакета санкций для Москвы. Он подчеркнул, что российскую экономику будут ждать небольшие риски в плане энергетики, однако в данный момент эта отрасль чувствует себя как никогда уверенно.

«Хотя определенные потери будут», — заметил Путин, говоря в целом о новых рестрикциях. Политик добавил, что при текущем уровне развития санкции вряд ли сильно ударят по экономическому самочувствию страны.

В России пообещали жесткий ответ на санкции ЕС

Москва даст действенный ответ на 19-й пакет санкций от ЕС. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат также с иронией оценила некоторые пункты в списке запрещенных к поставкам в РФ товаров. Она высмеяла запрет на импорт в Россию мха и лишайника, заметив, что в следующем санкционном пакете, вероятно, будут запреты на «транзит для перелетных птиц и пересечение границ для грунтовых вод».