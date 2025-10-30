Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:07, 30 октября 2025Экономика

Стала известна реакция европейского бизнеса на запрет поставлять унитазы в Россию

Дмитриев: Итальянский бизнес не считает запрет на поставки унитазов в РФ смешным
Дмитрий Воронин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России с юмором отнеслись к введенному Брюсселем запрету на поставки унитазов и биде в Россию, но европейскому бизнесу не до смеха. Об этом со ссылкой на публикацию о том, как отреагировали на новые санкции в Италии, написал в микроблоге в X спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Итальянская ассоциация предпринимателей: "Хотя для россиян это смешно, запрет на туалеты — это смешно, но для нас это не смешно"», — процитировал он, отметив, что в Европейском союзе, судя по всему, считают, что в будущем там потребуется больше соответствующей продукции.

Как стало известно из приведенных слов главы Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини, новые санкции обойдутся Риму в 250 миллионов евро, включая 140 миллионов убытков экспортеров сантехники.

Под санкции, введенные Европой неделю назад, попали десятки категорий товаров, в числе которых оказались рододендроны, мох и игрушки с моторчиком. Говоря об ограничениях на поставки унитазов, президент РФ Владимир Путин пошутил, что такие меры дорого обойдутся Евросоюзу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин приказал пустить украинских и иностранных журналистов в «котлы» ВСУ. Минобороны сделало заявление

    Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

    Доллар официально подорожал на рубль

    Wildberries задумала купить страховую компанию

    Tesla решила в десятый раз отозвать одну из своих машин

    Представитель РПЦ отреагировал на совет идти в церковь изменившим женам россиянам

    Россиянам подсказали простые способы с легкостью пережить шестидневную рабочую неделю

    Захарова рассказала о попытках Запада использовать рычаги давления на Россию

    Пентагон приказал военным Нацгвардии США быть готовыми к подавлению беспорядков

    Российская пенсионерка развращала малолетнего внука при его отце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости