Путин пошутил про санкции ЕС в отношении унитазов

Путин пошутил, что Евросоюзу «дорого обойдется» запрет на поставки унитазов

Говоря о связанных с поставками унитазов санкциями Евросоюза, президент РФ Владимир Путин пошутил, что такие ограничения дорого обойдутся Брюсселю. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в четверг, 23 октября, в Официальном журнале Евросоюза (ЕС) появились данные о запрете поставок в Россию сантехники, включая унитазы и биде. Помимо этого, среди категорий товаров, на которые ЕС распространил антироссийские санкции, оказались в том числе цветы, мох и игрушки с моторчиком.

Говоря об ограничениях в сфере энергетики, глава государства допустил «определенные потери», подчеркнув, что санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии России.