МИД России пообещал жесткий ответ ЕС за санкции

Захарова: Россия даст жесткий и действенный ответ на санкции ЕС

Россия даст жесткий и действенный ответ на 19-й санкционный пакет от Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Даже в Брюсселе не верят в эффективность санкционного давления на Россию, но с упорством, достойным лучшего применения, продолжают этот становящийся все более самоубийственным для самого Евросоюза курс», — отметила дипломат.

Ранее Захарова поиронизировала над новыми антироссийскими рестрикциями Брюсселя. Комментируя запрет на импорт в Россию мха и лишайника в 19-м пакете ограничительных мер, официальный представитель ведомства предположила, что Евросоюз в будущем запретит перелет птиц.

Ситуацию также комментировал президент России Владимир Путин. Говоря о связанных с поставками унитазов санкциях Евросоюза, глава государства пошутил, что такие ограничения дорого обойдутся Брюсселю.