Захарова высмеяла санкции ЕС

Захарова: В следующем пакете санкций ЕС будет запрет на перелет птиц

В следующем пакете антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) будет запрет на перелет птиц. Так запрет на импорт в Россию мха и лишайника в 19-м пакете ограничительных мер высмеяла официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Не знаем, как жить без европейского мха и лишайников. Видимо, в 20-м, юбилейном пакете запретят перелетным птицам транзит и пересечение границы грунтовыми водами», — сыронизировала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что санкции ЕС против России неэффективны и в первую очередь наносят ущерб самому объединению.