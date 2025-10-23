Мир
11:53, 23 октября 2025Мир

В МИД России прокомментировали 19-й пакет антироссийских санкций ЕС

Захарова: Санкции ЕС против России не работают и наносят ущерб объединению
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Susana Vera / Reuters

Санкции Европейского союза (ЕС) против России неэффективны и в первую очередь наносят ущерб самому объединению. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя 19-й пакет антироссийских санкций ЕС, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Санкции, которые они вводят против России, так, как они их задумывали, не работают. Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь работают против Европейского союза. Возможности по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что Москва оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия в адрес России, даже если они кажутся неэффективными. «Реагировать, как всегда, будем адекватно, выверено и с учетом наших коренных интересов», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее страны ЕС утвердили 19-й пакет санкций против России, большей частью направленный на нефтяной и газовый экспорт. Дополнительно Евросоюз ударит по 45 организациям, помогавшим России обходить санкции, в том числе 12 компаниям в Китае и Гонконге.

