«Они будут увиливать». Трамп заявил о согласии Индии не покупать российскую нефть. Как она может обойти эту сделку?

Политолог Макаревич: Индия откажется от нефти России, если это станет невыгодно

Индия гипотетически может отказаться от нефти из России, только если ее закупки станут невыгодными, однако в текущей ситуации власти страны в этом не заинтересованы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал сотрудник Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Глеб Макаревич.

Если Индии будет совсем невыгодно покупать российскую нефть, то не стоит ожидать, что она продолжит это делать ради великой дружбы с Россией. Все-таки речь идет не о благотворительности, а о серьезных делах Глеб Макаревич сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал ему прекратить импорт российской нефти. По словам хозяина Белого дома, глава индийского правительства также согласился серьезно нарастить закупки нефти у США и, возможно, у Венесуэлы.

Президент Соединенных Штатов уверен, что достигнутая договоренность «обеспечит завершение конфликта на Украине».

Наши прекрасные отношения с Индией в будущем станут еще крепче. Премьер-министр Моди и я — два человека, которые действуют, чего нельзя сказать о большинстве Дональд Трамп президент США

Кроме того, руководители двух стран договорились о торговом соглашении, в соответствии с которым США снизят тарифы на индийский импорт с 25 до 18 процентов. По словам Трампа, Индия закупит американской энергетической, технологической, сельскохозяйственной, угольной продукции и многих других товаров более чем на 500 миллиардов долларов.

Насколько слова Трампа соответствуют действительности?

Макаревич напомнил, что Трамп давно требует от Индии отказаться от российских энергоресурсов: «То, что у него есть такое требование, мы оценили».

В частности, весной прошлого года конгрессмен-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и его коллега-демократ Ричард Блюменталь внесли в Конгресс законопроект о введении новых санкций против России. Новый пакет включает в себя право на введение пошлин против России и торгующих с ней партнеров в размере 500 процентов, но с возможностью предоставить отсрочку на 180 дней.

По мнению политиков, пошлины должны нанести удар по следующим странам:

Китай: крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж;

крупнейший импортер российской нефти. В 2023 году КНР закупила почти треть всего российского экспорта, а также половину всей поставляемой нефти за рубеж; Индия: порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой;

порядка 17 процентов всего российского экспорта нефти приходится на Нью-Дели. По индийским данным, значимая часть этой нефти затем перекупается Европой; Турция: несмотря на то, что Анкара является членом НАТО, она закупает порядка 8 процентов российской нефти и также является важным центром для перепродажи энергоресурсов в Европу.

Однако Макаревич обратил внимание, что Нью-Дели имеет собственные интересы в этом деле. «При этом надо понимать, что у Индии есть свои представления о том, сколько ей нужно нефти и у кого ее нужно закупать», — подчеркнул исследователь.

Об этом свидетельствуют последние заявления Моди. После слов Трампа о якобы договоренности прекратить импорт российской нефти, премьер-министр Индии лишь подтвердил заключение с США сделки, в рамках которой пошлины на индийские товары будут снижены с 25 до 18 процентов.

«Огромное спасибо президенту [США Дональду] Трампу от имени 1,4 миллиарда жителей Индии за это замечательное объявление», — написал глава индийского правительства.

Вместе с тем он не коснулся одного из ключевых для президента США условий соглашения — отказа от закупок российской нефти

«Лента.ру» направила запрос в экономический и политический отделы посольства Индии в России для разъяснения слов Моди.

Как Индия ответит на требования Трампа избавиться от российской нефти?

Как указал Макаревич, закупки российской нефти для Индии остаются выгодными. Поэтому власти страны будут искать обходные пути, формально уверяя США в выполнении требований.

Позиция Моди и всего индийского истеблишмента простая. Если у них есть какая-то сделка, которая служит интересам Индии, то они будут увиливать, обещать идти на какие-то уступки. Но в целом они продолжат делать то же самое, что им выгодно сейчас Глеб Макаревич сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН

«[Власти Индии] скорее всего, найдут способ незначительно снизить закупки "на бумаге". Есть много разных способов продолжить поставки российской нефти», — резюмировал эксперт.

Фото: Георгий Гранин / РИА Новости

Что в России говорят о сделке Индии и США?

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти.

До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Нью-Дели мы не слышали Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к двусторонним американо-индийским отношениям и очень внимательно следят за заявлениями Трампа. «Мы их тщательно фиксируем, анализируем», — сказал Песков, добавив, что особое значение придается развитию продвинутого стратегического партнерства с Индией.

Российский вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что нефть из России остается востребованной на глобальном энергорынке вопреки усилившемуся давлению США.

В случае с Индией, отметил замглавы правительства, Россия пока видит только публичные заявления руководства США касательно снижения закупок Нью-Дели отечественного сырья. Конкретных сигналов от властей азиатской страны по этому вопросу не поступало.

«Посмотрим, как будет складываться ситуация», — заключил Новак.