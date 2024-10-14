Телезвезда показала внешность после удаления филлеров

30-летняя телезвезда Кортни Стодден показала внешность после удаления филлеров

Американская телезвезда, модель и певица Кортни Стодден показала внешность после удаления филлеров. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

30-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре с окрашенными в блонд волосами и уменьшенными губами. В интервью изданию она заявила, что решила избавиться от наполнителя, поскольку для этого «пришло время». Известно, что манекенщица делала данную коррекцию внешности на протяжении более чем десяти лет.

При этом героиня материала отметила, что очень довольна возвращением к более естественному образу. «Вступление в эпоху 30-летия — это большой шаг вперед в моей жизни. Я никогда не думала, что доживу до 30, но вот я здесь. И я хочу, чтобы та маленькая девочка внутри меня гордилась мной — та, которая любила себя и относилась к себе с добротой», — объяснила причину своего поступка Стодден.

В мае Кортни Стодден показала откровенные фото в честь праздника матери.