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09:15, 14 октября 2024Ценности

Телезвезда показала внешность после удаления филлеров

30-летняя телезвезда Кортни Стодден показала внешность после удаления филлеров
Кортни Стодден

Кортни Стодден. Фото: @courtneyastodden

Американская телезвезда, модель и певица Кортни Стодден показала внешность после удаления филлеров. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

30-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре с окрашенными в блонд волосами и уменьшенными губами. В интервью изданию она заявила, что решила избавиться от наполнителя, поскольку для этого «пришло время». Известно, что манекенщица делала данную коррекцию внешности на протяжении более чем десяти лет.

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При этом героиня материала отметила, что очень довольна возвращением к более естественному образу. «Вступление в эпоху 30-летия — это большой шаг вперед в моей жизни. Я никогда не думала, что доживу до 30, но вот я здесь. И я хочу, чтобы та маленькая девочка внутри меня гордилась мной — та, которая любила себя и относилась к себе с добротой», — объяснила причину своего поступка Стодден.

В мае Кортни Стодден показала откровенные фото в честь праздника матери.

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      Алина Гостева
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