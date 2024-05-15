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01:03, 15 мая 2024Ценности

Телезвезда показала откровенные фото в честь праздника матери

Модель Кортни Стодден снялась в бикини и поздравила мать с праздником

Фото: @courtneyastodden

Американская телезвезда, модель и певица Кортни Стодден показала откровенные фото в честь праздника матери. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя знаменитость снялась на балконе в бежевом бикини с абстрактным оранжевым принтом, продемонстрировав фигуру с разных сторон. Комплект включал в себя топ с треугольными чашками на лямках в виде цепей и трусы с заниженной талией. При этом данный наряд частично обнажал грудь и ягодицы девушки. Также исполнительница надела солнцезащитные очки в массивной оправе и сделала красный маникюр.

В подписи к кадрам звезда реалити-шоу поблагодарила за привлекательную внешность свою родительницу Кристу Келлер. «Люблю тебя, мама!» — указала модель, добавив хештег #сДнемМатери.

В апреле дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис снялась в откровенном виде и порадовала фанатов.

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      Карина Черных
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