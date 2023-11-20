Мужчину арестовали за изнасилование туристки через 16 лет после преступления

7news: мужчину в Австралии арестовали за изнасилование туристки в 2007 году

В Австралии мужчине предъявили обвинения за изнасилование туристки спустя 16 лет после преступления. Найти виновного помог анализ ДНК, пишет портал 7news.

Инцидент произошел в городе Кэрнс 17 марта 2007 года. Когда 19-летняя туристка гуляла по набережной ночью, к ней подошел неизвестный мужчина и попытался схватить. Девушка вырвалась и побежала, но упала. Тогда злоумышленник догнал ее и изнасиловал.

Полиция провела масштабное расследование, но дело закрыли за недостатком улик и подозреваемых. Однако в 2023 году с помощью ДНК-теста преступника удалось найти, и 51-летнего мужчину арестовали недалеко от города Бандаберг. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Австралиец предстанет перед судом 10 января 2024 года.

Ранее двух туристов посадили в тюрьму Великобритании за многочисленные изнасилования детей во время поездок по миру. Выяснилось, что мужчины совершили десятки поездок в Азию и Африку, где издевались над маленькими мальчиками.