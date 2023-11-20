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19:18, 20 ноября 2023Путешествия

Мужчину арестовали за изнасилование туристки через 16 лет после преступления

7news: мужчину в Австралии арестовали за изнасилование туристки в 2007 году

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

В Австралии мужчине предъявили обвинения за изнасилование туристки спустя 16 лет после преступления. Найти виновного помог анализ ДНК, пишет портал 7news.

Инцидент произошел в городе Кэрнс 17 марта 2007 года. Когда 19-летняя туристка гуляла по набережной ночью, к ней подошел неизвестный мужчина и попытался схватить. Девушка вырвалась и побежала, но упала. Тогда злоумышленник догнал ее и изнасиловал.

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Полиция провела масштабное расследование, но дело закрыли за недостатком улик и подозреваемых. Однако в 2023 году с помощью ДНК-теста преступника удалось найти, и 51-летнего мужчину арестовали недалеко от города Бандаберг. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании. Австралиец предстанет перед судом 10 января 2024 года.

Ранее двух туристов посадили в тюрьму Великобритании за многочисленные изнасилования детей во время поездок по миру. Выяснилось, что мужчины совершили десятки поездок в Азию и Африку, где издевались над маленькими мальчиками.

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      Мария Борисова
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