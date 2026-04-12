В посольстве РФ заявили об отказе Мексики возвращать 17-летнюю Кристину Романову

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров заявил, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку Кристину Романову. Его слова приводит РИА Новости.

В Мексике отказали россиянке в консульском доступе

Федоров сообщил, что Кристину удерживают в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года. По его словам, все обращения в адрес МИД Мексики, генпрокуратуры и других органов власти остаются без должного внимания.

4 встречи провели с Кристиной консульские работники летом 2025 года

Известно, что российское посольство занимается делом россиянки с 2023 года и добивается ее возвращения на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения. Федоров рассказал, что после «долгих и настойчивых требований» консульские работники встретились и пообщались с Кристиной 4 раза летом 2025 года.

Действия мексиканской стороны посчитали нарушением

Федоров подчеркнул, что действия мексиканских органов власти могут квалифицироваться как «нарушение всех существующих международных процедур». Он отметил, что Кристина не является ни задержанной, ни арестованной, ни осужденной, поэтому ее удержание является юридически безосновательным.

Посольство самым решительным образом продолжает защищать интересы российской несовершеннолетней гражданки в тесной координации с российскими компетентными органами Яков Федоров заведующий консульским отделом посольства России в Мексике

Дипломат добавил, что общая линия действий мексиканских партнеров не учитывает положения Конвенции о правах ребенка, Венской конвенции, а также российско-мексиканского договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Мать рассказала о склонении девушки к побегу

Мать Кристины пианистка Марина Романова в социальных сетях сообщала, что девушку насильно изъяли представители государственной системы защиты семьи штата Мехико (DIFEM) в учебном заведении. После этого она исчезла.

Романова рассказала, что Кристину склоняли к побегу из дома через Discord. Девушка в соцсетях познакомилась с молодым человеком, переписки с которым изучила мать.

Нет ни одного дня у нас в штате Мехико, чтобы не пропала девочка 15 лет. <...> Наш случай — он классический — школа, DIF, незаконное усыновление и продажа Марина Романова мать Кристины

В сообщениях новый знакомый уговаривал Кристину сбежать от родных. Он убеждал ее освободиться от бесконечной опеки. «Мама тебя возит на скрипку, туда-сюда», — писал он. Романова уверила, что одну девушку никуда не пускали.

Власти Мексики оставили без ответа обращения матери

Женщина обращалась за помощью к властям Мексики, включая президента Клаудию Шейнбаум, а также подала иск против опеки и прокуратуры. При этом судья Рут Кано Хуарес не ответила на ходатайство о защите, а через несколько дней Кристина исчезла из судебного учреждения.

Романова возложила ответственность на подсудимые учреждения за все, что может случиться с ее дочерью. «Кристина — жертва торговли людьми, и правительство это знает», — подчеркнула она.

Кристина передала через консула два письма

В октябре 2024 года девушку нашли в мексиканском городе Тихуана. По заключениям медиков, Кристину накачивали наркотиками, насиловали и прятали в разных городах. Об этом свидетельствуют заключения медиков.

Позже во время встреч с российским консулом Кристина передала два письма. В посланиях она предупредила, что после наступления ее 18-летия в мае 2026 года ее могут продать работорговцам. После этого девушка может исчезнуть навсегда.

На слушании 19 марта этого года Романову-старшую пустили в зал суда, запретив ей говорить на русском языке. Она видела дочь по видеосвязи пять минут: ей показалось, что Кристина беременна.

Россиянка также заметила изменения в голосе и манере речи девушки. По словам женщины, российское посольство добивалось личной встречи и идентификации, однако мексиканские власти не реагируют на эти требования.