17:38, 11 апреля 2026

Раскрыты неожиданные подробности пропажи несовершеннолетней дочери российской пианистки

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)
Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Раскрыты неожиданные подробности пропажи несовершеннолетней дочери российской пианистки Марины Романовой Кристины. Информацию публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

В похищении 17-летней девушки в Мехико заподозрили черных трансплантологов. В 2023 году люди в форме забрали Романову прямо из школы, затащив ее в машину «детской опеки» DIFEM. С тех пор в течение 2,5 года мать обращается к местным властям, но не получает помощи в расследовании дела и доступа к документам.

Так, женщина писала губернатору штата Мехико и президенту Мексики, а также подала иск против опеки и прокуратуры. Однако судья Рут Кано Хуарес не ответила на ходатайство о защите, а спустя несколько дней Кристина исчезла из судебного учреждения. «Я возлагаю ответственность на подсудимые учреждения за все, что может случиться с моей дочерью. Кристина — жертва торговли людьми, и правительство это знает», — заявила пианистка.

Известно, что в октябре 2024 года девушку нашли в мексиканском городе Тихуана. Мать подчеркивала, что, по заключениям медиков, Кристину накачивали наркотиками, насиловали и прятали в разных городах.

Позже во время встреч с консулом РФ дочь Романовой смогла передать два письма, в которых она предупредила, что после наступления ее 18-летия в мае 2026 года ее могут продать работорговцам. После этого она рискует исчезнуть навсегда.

На слушании 19 марта текущего года мать пустили в зал суда, запретив говорить на русском языке. Романова видела дочь по видеосвязи пять минут. Тогда ей показалось, что Кристина беременна. Кроме того, россиянка заметила, что у девушки изменились манера речи и голос. По словам пианистки, российское посольство добивалось личной встречи и идентификации, но мексиканские власти не реагируют.

