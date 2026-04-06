Телеведущая вернулась на работу после похищения 84-летней матери и обратилась к зрителям

Телеведущая Саванна Гатри вернулась на работу после похищения матери

Известная американская телеведущая Саванна Гатри вернулась в утреннее шоу «Сегодня» (Today) на канале NBC спустя два месяца после похищения ее матери, 84-летней Нэнси Гатри. Об этом сообщает The Guardian.

«Этим утром в понедельник вас приветствует шоу "Сегодня". Мы рады, что вы начинаете неделю с нами, и как приятно вернуться домой», — сказала Гатри, обращаясь к зрителям.

Коллега ведущей Крейг Мелвин отметил, что рад ее возвращению на работу. После этого они перешли к новостям. В ходе выпуска Гатри не комментировала исчезновение матери.

В начале февраля ведущая покинула шоу «Сегодня», чтобы сосредоточиться на поисках матери. Последний раз семья видела женщину 31 января. Вскоре родным пропавшей пришла записка от неизвестных, которые пригрозили причинить ей вред, если не получат многомиллионный выкуп. Гатри согласилась перевести деньги, однако предполагаемые похитители так и не вышли с ней на связь.