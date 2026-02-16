«Лента.ру»: Исчезновение матери телеведущей Саванны Гатри потрясло США

В начале февраля всю Америку поставила на уши новость об исчезновении 84-летней Нэнси Гатри — матери знаменитой телеведущей Саванны Гатри. Пожилая женщина с трудом передвигалась самостоятельно, поэтому полиция, начавшая ее поиски, не сомневалась: речь идет о похищении. Это вскоре подтвердилось. Родным пропавшей пришла записка от неизвестных, которые пригрозили причинить ей вред, если не получат многомиллионный выкуп. К поискам подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), на загадочное исчезновение отреагировал даже президент США Дональд Трамп. До сих пор неизвестно, жива ли мать телеведущей и где она находится. Все подробности резонансного дела — в материале «Ленты.ру».

«Она не могла уйти из дома сама»

Последний раз близкие видели Нэнси вечером 31 января: она приехала в гости к дочери Энни и ее мужу, поужинала с ними, после чего зять отвез ее домой. Он убедился, что теща вошла в дом, после чего уехал. На следующий день она должна была пойти в церковь на службу, но так и не появилась там, и ее знакомые забили тревогу. Они позвонили родным Гатри, а те обратились в полицию.

Правоохранители в штате Аризона прибыли к дому Нэнси и не обнаружили ее там. Вариант, что она ушла сама, отмели сразу: Нэнси не выходила на улицу без посторонней помощи. При этом у нее точно был ясный ум, признаков деменции, при которой люди часто теряются, у пропавшей не наблюдалось. «Мы увидели в доме несколько вещей, которые вызвали у нас беспокойство. (…) Мы считаем, что это место преступления», — заявил шериф Крис Нанос.

Мы на 100 процентов уверены, что она не могла уйти из дома сама. Я считаю, что ее похитили. Это было против ее воли Крис Нанос шериф

На версию о том, что это было похищение, полицейских натолкнули, в частности, капли крови, обнаруженные у входной двери. Позднее экспертиза подтвердила, что они принадлежат Нэнси Гатри. Капли крови также заметили внутри дома.

Сообщение полиции о пропаже Нэнси Гатри Фото: Pima County Sheriff’s Office / Handout / Reuters

2 февраля новость об исчезновении матери телеведущей облетела мировые СМИ. Шокированные известием пользователи писали Гатри слова поддержки. «Господи, мы ждем чуда. Моей маме 93 года, я даже представить себе не могу, как это мучительно», «Я молюсь о том, чтобы ваша дорогая мама вернулась домой», «Это разбивает мне сердце, мне очень жаль», — оставляли они комментарии в соцсетях.

Телеведущая опубликовала в своем аккаунте видео, в котором они с сестрой Энни и братом Кэмроном обратились к похитителям матери. «Нам необходимо точно знать, что она жива и находится у вас. Мы хотим с вами поговорить и готовы вас выслушать. Пожалуйста, выйдите с нами на связь», — взмолилась ведущая.

Гатри добавила, что у ее пожилой матери очень хрупкое здоровье. «Она живет в постоянной боли. Она осталась без лекарств. Они нужны ей, чтобы выжить. Они нужны ей, чтобы не мучиться», — сказала ведущая, еле сдерживая слезы

«Мы считаем, что Нэнси еще жива»

Вскоре в руки следователей попала первая серьезная зацепка — записка, написанная похитителями. В ней неизвестные требовали у семьи пропавшей выкуп в биткоинах и угрожали последствиями, если деньги не будут отправлены до 17:00 5 февраля. Там же был указан другой срок на случай, если перевод не будет выполнен вовремя, — 9 февраля.

При этом никаких доказательств того, что мать телеведущей действительно находится у них, авторы записки не привели. Они ограничились только описанием одежды, в которой она была в ночь исчезновения

К расследованию дела подключилось ФБР. Правоохранители и агенты бюро искали новые улики в доме пропавшей, прочесывали окрестности и опрашивали соседей. У них не появилось ни одного подозреваемого, однако они не теряли надежды. «Мы считаем, что Нэнси еще жива», — сказал Нанос, выступая перед журналистами 5 февраля.

Тем, кто поможет найти мать телеведущей или арестовать людей, причастных к ее исчезновению, ФБР пообещало награду в размере 50 тысяч долларов (примерно 3,8 миллиона рублей по текущему курсу). «Иногда достаточно маленькой подсказки — всего одной, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки и получить зацепку, которая нам так отчаянно нужна», — отметил детектив Фабиан Пачеко.

Фото: Ty Oneil / AP

Исчезновение пожилой женщины потрясло и американского президента Дональда Трампа. «Это ужасно. Я всегда очень хорошо общался с Саванной. Очень необычная ситуация, но мы со всем разберемся», — прокомментировал случившееся глава Белого дома. Он позвонил телеведущей по телефону и пообещал задействовать все ресурсы, чтобы «благополучно вернуть ее мать домой».

После этого крупные американские СМИ стали получать письма с требованием выкупа за мать Гатри. «Авторы записки (...) требуют крупную сумму в биткоинах — речь идет о миллионах. Там же говорится, что криптовалюта должна быть отправлена на указанный адрес биткоин-кошелька», — рассказал онлайн-таблоид TMZ, которому пришло одно из таких сообщений. Там проверили и выяснили: адрес биткоин-кошелька действительно существует.

«Все ищут тебя»

Нэнси Гатри родилась в 1942 году в городе Форт-Райт, штат Кентукки. Во время учебы в местном университете она работала в студенческой газете. С будущим мужем Чарльзом Гатри она познакомилась на свидании вслепую и сразу поняла: это ее судьба. Они вскоре поженились, у них родились трое детей — Энни, Кэмрон и Саванна. Каждое воскресенье всей семьей они ходили в церковь.

В 1988 году муж Нэнси внезапно скончался от сердечного приступа во время командировки в Мексику. Тогда обязанности по воспитанию и содержанию троих детей полностью легли на ее плечи

Чтобы обеспечивать семью, она устроилась в отдел по связям с общественностью в Аризонском университете. Благодаря этому ее дочери Энни и Саванна учились в университете бесплатно.

Телеведущая Саванна Гатри с матерью Нэнси Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Саванна стала телеведущей с подачи матери: именно она посоветовала дочери поступить на факультет журналистики. Позже Нэнси несколько раз появлялась в качестве гостьи в популярном утреннем шоу «Сегодня» (Today) на канале NBC, которое ее дочь ведет с 2012 года. Последние годы мать ведущей не работала, проводила много времени с детьми и внуками, ходила в церковь.

«Она наша путеводная звезда», — говорила о матери Энни. По ее словам, Нэнси сохраняла позитивный настрой даже в тяжелые времена. Обращаясь к пропавшей, дети призывали ее не падать духом. «Мама, если ты слышишь нас, ты сильная женщина. Все ищут тебя повсюду, мама. Мы не успокоимся, твои дети не успокоятся, пока мы снова не будем вместе», — подчеркнула Саванна.

«Я невиновен»

С каждым днем родные Нэнси все больше погружаются в отчаяние. «Мы получили вашу записку и все поняли», — заявила Гатри в новом видеообращении к преступникам. «Мы умоляем вас вернуть нашу маму, чтобы мы снова могли быть вместе. Это единственный способ обрести покой. Это очень важно для нас, и мы заплатим», — добавила ведущая.

Гатри описала мать как «добрую, стойкую, преданную близким женщину, которая умеет горячо любить». «Она забавная, энергичная и умная. У нее есть внуки, которые ее обожают. Они собираются вокруг нее и осыпают ее поцелуями», — рассказала ведущая

Однако 10 февраля в расследовании наметился сдвиг: ФБР удалось получить доступ к записи с камеры наблюдения у дома пропавшей. На обнародованном видео, снятом в день исчезновения Нэнси, запечатлен вооруженный мужчина в маске и перчатках. Неизвестный подошел к двери и заметил камеру, после чего сорвал ветки с куста рядом и закрыл ими объектив. На этом моменте видео обрывается.

В тот же день стало известно, что полиция задержала некоего Карлоса, но после допроса его отпустили. Позднее он вышел на связь с журналистами и рассказал, что его остановили, когда он доставлял еду. Мужчина признался, что сильно удивился встрече с полицией, потому что он ничего не слышал о похищении Гатри и, более того, не знает, кто она такая.

Я ничего не сделал… Я невиновен Карлос первый задержанный по делу об исчезновении Нэнси Гатри

Недалеко от дома матери ведущей сыщики нашли черные перчатки, которые были похожи на те, что были на неизвестном на видео, — их отправили на экспертизу. Также полиция опубликовала приметы подозреваемого: это человек среднего телосложения ростом 175-177 сантиметров. Кроме того, ФБР увеличило денежное вознаграждение для тех, кто поможет раскрыть дело, до 100 тысяч долларов (примерно 7,7 миллиона рублей).

После исчезновения матери Гатри на время покинула шоу «Сегодня», чтобы сосредоточиться на поисках. Ее решение поддержали соведущие, для которых исчезновение Нэнси тоже стало ударом. «Они все были такими мрачными и задумчивыми», — высказался о коллегах Саванны американский телеведущий Энди Коэн, который стал гостем программы через три дня после похищения пожилой женщины.

Он добавил, что произошедшее до сих пор не укладывается у него в голове. «Это похоже на фильм. Мне кажется, что это взбудоражило всех по двум причинам. Во-первых, все любят Саванну Гатри, а во-вторых, мы все ставим себя на ее место. У всех нас есть любимый человек, которого мы боимся потерять. Это просто кошмар», — сказал Коэн.

Срок выплаты выкупа истек 9 февраля. Неизвестно, получала ли семья Гатри, пообещавшая перевести деньги, новые записки от предполагаемых похитителей

Телеведущая Саванна Гатри (посередине) с братом и сестрой обратились к предполагаемым похитителям матери Кадр: @savannahguthrie

***

Дело Нэнси Гатри кажется странным тем, кто регулярно занимается поисками пропавших без вести. Тара Кеннеди, сотрудница американской организации The Doe Network, которая помогает правоохранителям расследовать исчезновения людей, заявила, что давно не слышала о случаях, где фигурировали сразу и имя известной личности, и многомиллионный выкуп. С ней согласился судебный антрополог из Университета штата Миссисипи Джесси Голиаф.

Обычно мы слышим о пропавших без вести маленьких детях и подростках. Это привлекает внимание национальной прессы. Но то, что пропала пожилая женщина, а ее [дочь] вы каждый день видите по телевизору, — это что-то из ряда вон выходящее Джесси Голиаф судебный антрополог из Университета штата Миссисипи

Как отметил специалист, многих пропавших удается найти в течение суток, особенно несовершеннолетних. Но чем дольше человек числится пропавшим без вести, тем труднее это сделать, и с каждым днем шансы снижаются. Ситуация становится сложнее, если у человека есть заболевания, как в случае с Нэнси Гатри, которой необходимо регулярно принимать лекарства.