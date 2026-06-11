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12:33, 11 июня 2026Интернет и СМИ

Гоблин высказался об использующих ИИ «малолетних дебилах»

Блогер Пучков назвал малолетними дебилами тех, кто использует ИИ в учебе
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал малолетними дебилами студентов, использующих искусственный интеллект (ИИ) во время учебы. Такое мнение он озвучил в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Эти малолетние дебилы с помощью искусственного интеллекта что-то делают, а потом они пойдут работать врачами, полицейскими, чиновниками», — высказался Гоблин.

Блогер добавил, что такие студенты не получат необходимых профессиональных знаний и навыков. Также Пучков счел этих обучающихся лжецами, так как они выдают результаты, сгенерированные нейросетями, за самостоятельную работу.

Ранее Гоблин раскрыл историю обзывательства «малолетний дебил». По его словам, популярное обидное прозвище возникло из-за поведения комментаторов на его сайте.

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