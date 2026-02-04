У известной телеведущей потребовали многомиллионный выкуп за похищенную мать

У телеведущей Саванны Гатри потребовали многомиллионный выкуп за похищенную мать

Неизвестные потребовали многомиллионный выкуп за похищенную мать известной американской телеведущей Саванны Гатри, 84-летнюю Нэнси Гатри. Об этом пишет портал TMZ, получивший письмо от злоумышленников.

«Авторы записки (...) требуют крупную сумму в биткоинах — речь идет о миллионах. Там же говорится, что криптовалюта должна быть отправлена на указанный адрес биткоин-кошелька. (...) TMZ проверил: адрес действительно существует», — сообщается в материале.

В письме также обозначен срок, в течение которого нужно перевести средства. Кроме того, там содержатся угрозы в адрес матери ведущей.

О том, что у Гатри похитили мать, стало известно ранее 3 февраля. В последний раз пожилую женщину видели 31 января, когда ее навещали дети. Известно, что она не могла покинуть дом без посторонней помощи, так как испытывает трудности с передвижением.