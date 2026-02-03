Реклама

У известной телеведущей похитили мать

У ведущей из США Гатри пропала 84-летняя мать, в полиции заявили о похищении
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

84-летняя Нэнси Гатри, мать известной американской телеведущей Саванны Гатри, пропала без вести. Как сообщает Reuters, в полиции заявили, что приоритетной версией является похищение.

«Сейчас мы на сто процентов верим, что она не могла сама уйти из дома. Я считаю, что ее похитили. Она не ушла самостоятельно и по своей воле», — заявил шериф Крис Нанос.

Отмечается, что мать ведущей в последний раз видели в субботу, 31 января, когда ее навещали дети. В воскресенье стало известно о ее пропаже. Известно, что Гатри испытывает трудности с передвижением и не могла покинуть дом без посторонней помощи.

Шериф также заверил, что у пожилой женщины нет деменции и она ясно соображает. При этом он указал, что матери ведущей нужно принимать лекарства. «Ее семья нуждается в ней», — подчеркнул Нанос.

Ранее сообщалось, что популярная британская блогерша Миссис Хинч пожаловалась на воров, проникших в дом ее матери. По словам инфлюэнсерши, злоумышленники украли некоторые вещи, в том числе украшения, принадлежавшие покойному мужу матери.

