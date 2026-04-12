04:51, 12 апреля 2026Мир

Появились новые подробности об исчезновении 17-летней девушки в Мексике

РЕН ТВ: Пропавшую в Мексике россянку склоняли через Discord к побегу из дома
Юлия Мискевич

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Несовершеннолетнюю Кристину Романову, пропавшую в Мексике, склоняли к побегу из дома через Discord. Об этом РЕН ТВ рассказала ее мать Марина Романова.

По словам женщины, дочь познакомилась с парнем в соцсетях, который уговаривал ее сбежать от родных. «Он ей говорил, что надо освободиться от бесконечной опеки: "Мама тебя возит на скрипку, туда-сюда"», — пояснила мать, изучив переписки.

Марина Романова отметила, что проблема исчезновения несовершеннолетних девушек 15–17 лет очень распространена в Мексике, и часто они пропадают по схожему сценарию. «Нет ни одного дня у нас в штате Мехико, чтобы не пропала девочка 15 лет. <...> Наш случай — он классический — школа, DIF, незаконное усыновление и продажа», — рассказала она.

Ранее стало известно, что власти Мексики отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ Кристину Романову и с августа 2025 года не предоставляют к ней консульский доступ.

