Артемий Лебедев объяснил неприязнь к журналистам

Блогер Лебедев заявил, что журналисты не разбираются в том, о чем пишут

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев объяснил, почему он не любит журналистов. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев назвал сотрудников СМИ безграмотными кретинами и заявил, что многие из журналистов не разбираются в том, о чем пишут. По его словам, среди представителей этой профессии мало экспертов в какой-либо области.

«Хороших журналистов вообще в мире очень мало, их можно пересчитать по пальцам нескольких рук», — объяснил дизайнер неприязнь к большинству работников СМИ. Он также добавил, что многие журналисты получают гонорар за определенный объем текста, а не за его содержание.

Лебедев добавил, что негативно относится и к блогерам. «Это такие же тоже говноэксперты, *** [ничего] не понимающие в том, что они пишут», — высказался блогер. По мнению Лебедева, критику от него блогерам и журналистам следует воспринимать как нечто почетное и заслуженное.

Ранее дизайнер объяснил, почему ушел из МГУ. Лебедев заявил, что перестал учиться на журфаке, потому что не любит журналистов.