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12:35, 10 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев объяснил отчисление из МГУ

Блогер Лебедев заявил, что бросил журфак МГУ, потому что не любит журналистов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев объяснил, почему был отчислен с факультета журналистки МГУ. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Я терпеть не могу журналистов. Поэтому я *** бросил журфак в свое время. Потому что журналисты — самые бессмысленные люди на свете, в отличие от блогеров», — рассказал Лебедев о нелюбви к представителям этой профессии.

Ранее Лебедев заявил о ненужности провинциальных журналистов. По его мнению, сотрудников региональных СМИ может заменить искусственный интеллект.

До этого дизайнер назвал журналистов никчемными людьми. Он отметил, что нормальные люди не идут работать в эту сферу.

Будущий дизайнер поступил на журфак МГУ в 1991 году. Он объяснил, что выбрал это направление из-за низких проходных баллов. Лебедева отчислили со второго курса за неуспеваемость.

Вот это да!
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