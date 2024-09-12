Артемий Лебедев заявил о ненужности представителей одной профессии

Блогер Лебедев заявил, что провинциальных журналистов может заменить ИИ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал ненужными представителей одной профессии. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Дизайнер прокомментировал новость о том, что спрос на редакторов и копирайтеров снизился. «На тех людей, которые делали тупую механическую бессмысленную работу типа провинциальных журналистов спрос действительно снизился, потому что они *** [совсем] теперь не нужны. Нейросеть прекрасно делает текст в духе провинциального бессмысленного журналиста», — констатировал Лебедев.

При этом, по его словам, специалисты, создающие сценарии и аналитические тексты, по-прежнему будут востребованы. Как считает дизайнер, их работа будет хорошо оплачиваться.

Ранее Лебедев назвал журналистов абсолютно никчемными людьми. По его мнению, нормальные люди не выбирают журналистику в качестве профессии.