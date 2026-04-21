Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 21 апреля 2026

Мужчина три года хранил останки матери в морозилке и получал ее пенсию

Юлия Юткина
Фото: Loredana Sangiuliano / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Кристофер Филлипс признал себя виновным в том, что три года препятствовал захоронению матери ради денег. Об этом сообщает Wales Online.

Кристофер жил в одном доме с матерью — Сильвией Филлипс. 17 февраля к ним приехали полицейские. Им позвонил лечащий врач Сильвии и заявил, что давно не видел пациентку и переживает о ее состоянии.

Осмотрев дом, полицейские нашли в морозильной камере останки. Экспертиза показала, что они принадлежат Сильвии. Причина ее смерти пока не установлена. В ходе расследования выяснилось, что Кристофер три года хранил останки 89-летней женщины в морозилке и получал за нее пенсию.

Пока приговор мужчине не вынесен. Его адвокат Рут Смит просит отложить финальное судебное заседание до проведения психиатрической экспертизы. Смит хочет доказать, что ее клиент психически нездоров.

Ранее сообщалось, что в Японии женщина прожила три месяца в доме с останками 89-летней матери. Она так и не смогла объяснить, почему никому не рассказала о смерти пожилой женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok