Мужчина три года хранил останки матери в морозилке и получал ее пенсию

В Великобритании мужчина три года хранил останки матери в морозилке ради денег

Житель Великобритании Кристофер Филлипс признал себя виновным в том, что три года препятствовал захоронению матери ради денег. Об этом сообщает Wales Online.

Кристофер жил в одном доме с матерью — Сильвией Филлипс. 17 февраля к ним приехали полицейские. Им позвонил лечащий врач Сильвии и заявил, что давно не видел пациентку и переживает о ее состоянии.

Осмотрев дом, полицейские нашли в морозильной камере останки. Экспертиза показала, что они принадлежат Сильвии. Причина ее смерти пока не установлена. В ходе расследования выяснилось, что Кристофер три года хранил останки 89-летней женщины в морозилке и получал за нее пенсию.

Пока приговор мужчине не вынесен. Его адвокат Рут Смит просит отложить финальное судебное заседание до проведения психиатрической экспертизы. Смит хочет доказать, что ее клиент психически нездоров.

Ранее сообщалось, что в Японии женщина прожила три месяца в доме с останками 89-летней матери. Она так и не смогла объяснить, почему никому не рассказала о смерти пожилой женщины.

