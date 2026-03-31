Женщина прожила три месяца в доме с останками матери

56-летняя японка прожила три месяца в доме с трупом матери

В Японии женщина прожила три месяца в доме с останками 89-летней матери. Об этом сообщает издание Japan Today.

Расследование началось после того, как в полицию обратилась жительница города Фукусима и сообщила об обнаружении останков своей родственницы Есиэ Оцуки. Японка рассказала, что нашла их на втором этаже дома, где пожилая женщина жила с 56-летней дочерью.

Прибывшая на место полиция подтвердила сообщение и опросила дочь 89-летней женщины. Та сказала, что матери не стало в конце декабря и не смогла объяснить, почему никому об этом не рассказала. В данный момент останки отправлены на экспертизу, чтобы установить, что именно случилось с пенсионеркой.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину, который десять лет жил в квартире со скелетом матери. Свое поведение он объяснил социофобией.