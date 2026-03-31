Женщина прожила три месяца в доме с останками матери

56-летняя японка прожила три месяца в доме с трупом матери
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

В Японии женщина прожила три месяца в доме с останками 89-летней матери. Об этом сообщает издание Japan Today.

Расследование началось после того, как в полицию обратилась жительница города Фукусима и сообщила об обнаружении останков своей родственницы Есиэ Оцуки. Японка рассказала, что нашла их на втором этаже дома, где пожилая женщина жила с 56-летней дочерью.

Прибывшая на место полиция подтвердила сообщение и опросила дочь 89-летней женщины. Та сказала, что матери не стало в конце декабря и не смогла объяснить, почему никому об этом не рассказала. В данный момент останки отправлены на экспертизу, чтобы установить, что именно случилось с пенсионеркой.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину, который десять лет жил в квартире со скелетом матери. Свое поведение он объяснил социофобией.

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после атаки ВСУ на крупнейший нефтеналивной порт Балтики

    Франция решила подготовиться к войне с Россией

    Модель OnlyFans раскрыла самые дикие запросы мужчин

    Девушку обвинили в истязании 11-летней российской школьницы

    Стало известно о новой тактике ВСУ в ДНР

    Российский игрок НХЛ назвал недостающие вещи в Канаде

    Госдолг России резко вырос

    Побывавший в Африке россиянин назвал правила для возвращения оттуда живым и с паспортом

    Кричащего «мне терять нечего» мужчину с ножами уложили приемом самбо в российском городе

    Появились данные о пострадавших при мощном ударе ВСУ по Ленобласти детях

    Все новости
