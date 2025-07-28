Пожилой мужчина 10 лет жил со скелетом матери из-за социофобии

В Японии мужчина оставил скелет матери в туалете на 10 лет из-за социофобии

В Японии арестовали 60-летнего мужчину, который десять лет жил в квартире со скелетом матери. Об этом пишет South China Morning Post.

Такехиса Мияваки попался благодаря внимательности местного чиновника. Тот увидел, что пожилой мужчина прихрамывает, и стал расспрашивать его о здоровье. Он знал, что Мияваки жил с матерью, и спросил также про нее. Мужчина почему-то отказался отвечать на его вопросы. Чиновник заподозрил неладное и обратился в полицию.

Полицейские обнаружили в доме Мияваки множество мусора, а также скелет в туалете. Мужчина признался, что останки принадлежат его матери, которой не стало десять лет назад в возрасте 95 лет. Он якобы нашел ее в туалете и там же оставил. По словам Мияваки, он не смог сообщить об этом в полицию или вызвать скорую помощь, поскольку страдает от социофобии.

ДНК-экспертиза подтвердила, что останкам больше года, и они принадлежат матери мужчины. Никаких следов насилия найти не удалось. Тем не менее полиция сомневается в словах Мияваки. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в японском городе Оита арестовали мужчину, который полгода жил в доме с останками матери под полом. На допросе он признался, что специально их там спрятал.

