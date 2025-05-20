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09:05, 20 мая 2025Из жизни

Мужчина прожил полгода со скелетом матери под полом

Japan Today: В Японии мужчина прожил полгода с останками матери под полом дома
Никита Савин
Никита Савин

Фото: akiyoko / Shutterstock / Fotodom

В Японии арестовали жителя города Оита, который полгода жил в доме с останками матери под полом. Об этом пишет Japan Today.

О пропаже 93-летней женщины ее родственники сообщили в полицию в декабре 2024 года. Они рассказали, что не могут связаться с ней и ее сыном — 57-летним Тадахиро Оно.

15 мая 2025 года сотрудники полиции обнаружили в доме, где жили мать с сыном, скелет под полом. По словам экспертов, останки женщины поместили туда между октябрем и декабрем 2024-го. На допросе мужчина признался, что он сделал это.

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О мотивах его поступка информации нет, однако, по данным полиции, мужчина был безработным. Возможно, он продолжал получать пенсию матери. Какое наказание может грозить мужчине, не уточняется.

Ранее в Японии арестовали пожилую женщину, которая три года прожила в доме с останками старшего брата. Все это время японка получала пособия родственника.

Вот это да!
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