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03:40, 13 мая 2025Из жизни

Пенсионерка прожила три года в доме с останками брата

В Японии 71-летняя женщина прожила три года в доме с останками брата
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

В Японии арестовали пожилую женщину, которая три года прожила в доме с останками старшего брата. Об этом сообщает Japan Today.

За решетку попала 71-летняя Есико Нитта из Токио. Скелет ее старшего брата обнаружили на втором этаже дома под кипами газет и мусора 9 мая. Полиция явилась в дом пенсионерки после того, как сотрудник социальной службы попросил проверить состояние мужчины, который долгое время не выходил на связь.

Женщина заявила, что в последний раз видела родственника живым около трех лет назад, а когда его не стало, «просто оставила его там». Следователи считают, что пожилая японка не рассказала о случившемся, чтобы продолжить получать пенсию брата.

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Ранее сообщалось, что в США школьник расправился с родителями и десять дней жил в том же доме. Полиция обнаружила останки семьи после того, как в школе забеспокоились, что юноша две недели не посещал занятия.

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