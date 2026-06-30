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18:23, 30 июня 2026Наука и техника

Найден природный продукт с противораковым потенциалом

Front Nutr: Отходы производства черного чая могут проявлять противораковый потенциал
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Отходы производства черного чая могут сохранять биологически активные вещества и проявлять противораковый потенциал в лабораторных условиях. К такому выводу пришли ученые, изучившие растворимый чай из чайных волокон. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи использовали волокна, которые остаются после переработки черного чая, и приготовили из них растворимый напиток двумя способами — горячим и холодным. Горячая экстракция позволила получить больше катехинов, теафлавинов, теарубигинов и теанина, то есть соединений, которые связывают с полезной биологической активностью.

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Затем образцы проверили на клетках рака простаты, глиобластомы и рака молочной железы. Горячий экстракт подавлял рост клеток рака простаты и особенно сильно снижал жизнеспособность одной из линий клеток глиобластомы. Холодный экстракт, наоборот, оказался активнее против клеток рака молочной железы.

Авторы подчеркивают, что это не означает доказанного противоракового действия у людей: работа проводилась только на клеточных культурах. Однако исследование показывает, что отходы черного чая могут быть ценным сырьем для создания функциональных напитков с высоким содержанием биоактивных соединений.

Ранее ученые выяснили, что зеленый чай, клюква, яблоки, томаты, чеснок, мед поддерживают здоровье полости рта.

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