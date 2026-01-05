Зеленский назначил врио главы СБУ Евгения Хмару

Президент Украины Владимир Зеленский назначил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмара вместо ушедшего в отставку Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Начальнику центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Хмаре Евгению Леонидовичу временно исполнять обязанности главы Службы безопасности Украины», — сказано в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

При этом депутат Рады Ярослав Железняк уточнил, что заявление Малюка об отставке с поста главы СБУ еще должен рассмотреть парламент. После этого Зеленский представит кандидатуру нового главы СБУ. «Далее снова более 226 (голосов от депутатов за кандидатуру — прим. «Лента.ру») и назначение. Это тоже очевидно — Евгений Хмара. Но здесь может быть не так быстро с голосованием, просто временно сделают исполняющим обязанности главы СБУ», — заявил Железняк.

Василий Малюк Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Об уходе Малюка с должности стало известно 5 января

В ночь на 5 января стало известно, что глава СБУ Василий Малюк написал заявление об уходе. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Станислава Речинского.

«Малюка дожали, написал заяву», — заявил Речинский. По словам журналиста, ему на замену рассматриваются две кандидатуры — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

Малюк занимал должность главы СБУ с 7 февраля 2023 года.

Против решения Зеленского уволить Малюка выступал генералитет Украины

Против решения Зеленского уволить Малюка выступал ряд командиров ВСУ. В частности, основатель батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командир третьего армейского корпуса украинских войск Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) указал на роль личности экс-главы СБУ. Он предупредил, что замена Малюка будет означать ослабление «одного из наиболее эффективных элементов украинской военной машины».

Основатель «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), командующий «Украинской добровольческой армией» Дмитрий Ярош (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) напомнил, что Зеленский не обладает полномочиями для увольнения главы СБУ — это может сделать только Верховная Рада. Также он задался вопросом, зачем президент сознательно идет на ослабление государства.

Сам Зеленский дал понять, что не передумал увольнять Малюка с поста главы СБУ, несмотря на призывы военных не делать этого. «Я всех уважаю, но буду проводить те ротации, которые решил», — заявил он.

Позднее Генштаб ВСУ порекомендовал командирам воздержаться от комментариев на страницах органов военного управления или официальных страницах командующих о любых политических решениях высшего руководства страны.

Малюк оказался в опале из-за «дела Миндича»

В ноябре 2025 года бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка. Чиновник обвинял главу СБУ в том, что тот «проглядел» начало операции «Мидас» — связанной с коррупционными схемами в энергетической сфере дела, одним из участников которого стал близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич. В его рамках обыски также прошли и у главы офиса украинского лидера.

Во время обысков Малюк, вице-премьер Михаил Федоров, а также директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко приезжали к президенту. Они обсуждали возможность продолжения борьбы с коррупцией при сохранении дипломатических возможностей страны, чтобы обыски у Ермака не были восприняты партнерами Киева как сигнал о хаосе в стране.

Встреча Владимира Зеленского и Евгения Хмара Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Исполняющим обязанности главы СБУ назначили автора операции «Паутина»

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский рассказал, что Хмара — «автор и организатор дроновых атак» по России, в том числе операции «Паутина».

В украинских СМИ Хмара также упоминался как один из руководителей операции на острове Змеиный. Сам он давал комментарии о том, как на спецназ СБУ штурмовал Змеиный, понеся потери от российской авиации.

Также известно, что Хмара — кадровый офицер СБУ, в последние годы он занимал руководящие должности в спецподразделениях, а в ходе военного конфликта получил звание генерала. Весной 2023 года Хмара возглавил Центр антитеррора СБУ.

25 августа 2025 года президент назначил Хмару начальником ЦСО «А» СБУ (его также часто называют «Альфой»). Этот центр проводит ключевые операции на российской территории.