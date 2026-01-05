Реклама

Глава СБУ написал заявление об уходе

«Страна.ua»: Глава СБУ Малюк написал заявление об уходе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Max Kukurudziak / Reuters

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал заявление об уходе. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на журналиста журналист Станислава Речинского.

«Малюка дожали, написал заяву», — заявил Речинский. По словам журналиста, ему на замену рассматриваются две кандидатуры — заместитель председателя Александр Поклад и начальник центра спецопераций Евгений Хмара.

Ранее командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу службы Василия Малюка.

В декабре 2025 года стало известно, что экс-руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка.

