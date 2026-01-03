Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:46, 3 января 2026Бывший СССР

Украинский военачальник выступил против одной задумки Зеленского

Украинский военачальник Драпатый выступил против отставки главы СБУ Малюка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wikipedia

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На это обратило внимание издание «Страна».

Генерат считает, что Малюк находится на своем месте, а результаты работы СБУ ощутимы как на поле боя, так и в тылу. «Кроме того, своей личной безопасностью я также обязан Василию Малюку и его команде», — добавил он

Журналисты отметили, что заявление Драпатого является первым случаем с начала полномасштабного военного конфликта, когда действующий высокопоставленный военачальник публично выступил против кадрового решения, которое готовит президент.

В декабре 2025 года стало известно, что бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка. Политик обвинял главу СБУ в том, что тот «проглядел» начало операции «Мидас» — связанного с коррупционными схемами в энергетической сфере дела, одним из участников которого стал близкий к президенту Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он больше не президент». Трамп обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем и рассказал, что будет в отношениях с Россией

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Госдуме назвали причину похищения Мадуро

    В Совфеде прокомментировали операцию США в Венесуэле

    Фотографию Мадуро в очках и наушниках проанализировали

    Макрон нашел замену Мадуро

    В Исландии пошутили над атакой США на Венесуэлу

    «Они принесли смертельный подарок». Дед Мороз и Снегурочка устроили взрыв во Владивостоке. Кто заказал им дерзкое преступление?

    Трамп заявил о прибыли США от конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok