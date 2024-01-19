Сын Байдена даст показания в Конгрессе США

Сын президента США Хантер Байден даст показания в Конгрессе 28 февраля

Сын президента США Хантер Байден даст показания перед юридическим комитетом Конгресса 28 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х.

«Дата дачи показаний Хантером Байденом подтвердилась — 28 февраля», — сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что сын американского лидера не признал вину в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в неуплате налогов. Ему может грозить до 17 лишения свободы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям.