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01:09, 19 января 2024Мир

Сын Байдена даст показания в Конгрессе США

Сын президента США Хантер Байден даст показания в Конгрессе 28 февраля

Хантер Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сын президента США Хантер Байден даст показания перед юридическим комитетом Конгресса 28 февраля. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х.

«Дата дачи показаний Хантером Байденом подтвердилась — 28 февраля», — сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, что сын американского лидера не признал вину в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в неуплате налогов. Ему может грозить до 17 лишения свободы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям.

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      Марина Совина
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