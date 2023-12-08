Сыну Байдена вменили обвинения в уклонении от уплаты налогов

Сыну Байдена Хантеру предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что Байдену по обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в 2019 году сын Джо Байдена получил более 250 тысяч долларов от инвестора из Китая Ли Сян Шэна на адрес своего отца. Глава комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер утверждал, что Джо Байден знал о подобных финансовых операциях своего сына.

Кроме того сообщалось, что Хантер десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.

8 декабря стало известно, что Минюст Соединенных Штатов готовит новое уголовное дело против сына американского президента Джо Байдена, Хантера.