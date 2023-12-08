Стало известно о подготовке нового дела против сына Байдена

CNN: Минюст США готовит новое уголовное дело против Хантера Байдена

Минюст Соединенных Штатов готовит новое уголовное дело против сына американского президента Джо Байдена, Хантера. Об этом информирует телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

«Федеральная прокуратура составила новое уголовное дело против Хантера Байдена», — уточнили журналисты.

Как сообщает телеканал, суть новых претензий пока не разглашается. При этом спецпрокурор в последние недели работал над делом о налоговых нарушениях.

Ранее стало известно, что в 2019 году сын Джо Байдена получил более 250 тысяч долларов от инвестора из Китая Ли Сян Шэна на адрес своего отца. Глава комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер утверждал, что Джо Байден знал о подобных финансовых операциях своего сына.

Также сообщалось, что Хантер десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.

Помимо этого, в октябре британская газета Daily Mail написала, что Хантер Байден потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток. Как уточнили журналисты, речь идет о событиях декабря 2018 года. Издание ссылается на переписку между Хантером и его частными банкирами.