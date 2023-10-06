Сын Байдена потратил отложенные на обучение дочери деньги на наркотики

Daily Mail: Хантер Байден потратил деньги дочери на наркотики и проституток

Сын американского президента Джо Байдена Хантер потратил 20 тысяч долларов, отложенных на обучение его дочери, на алкоголь, наркотики и проституток, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на его электронные письма.

Как уточнили журналисты, речь идет о событиях декабря 2018 года. Издание ссылается на переписку между Хантером и его частными банкирами. «Хантер Байден забрал свои 20 тысяч долларов из сбережений на колледж для его дочери Мейзи, чтобы оплатить многомесячный запой с наркотиками и проститутками», — уточнил автор. Так, на личном счете сына политика осталось только 44 цента.

Согласно электроннным письмам и сообщениям с ноутбука Хантера Байдена, эти средства также пошли на оплату кредита на Porsche, подписки на вебкам-сервисы и «другие личные расходы».

Ранее стало известно, что в 2019 году Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов от инвестора из Китая Ли Сян Шэна на адрес своего отца Джо Байдена.