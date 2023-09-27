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10:59, 27 сентября 2023Мир

Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов из Китая

Fox News: Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов из Китая на адрес отца

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В 2019 году Хантер Байден получил более 250 тысяч долларов от инвестора из Китая Ли Сян Шэна на адрес своего отца президента США Джо Байдена. Об этом заявил председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер, передает Fox News.

«Джо Байден сообщил американцам, что его семья никогда не получала денег из Китая. В этом году мы уже доказали, что это ложь, мы теперь знаем, что в двух телеграммах, исходящих из Пекина, в качестве адреса получателя указан дом Байдена в Уилмингтоне», — рассказал Комер.

Он добавил, что Джо Байден знал о подобных финансовых операциях своего сына. В 2022 году американский президент написал рекомендательное письмо для поступления в университет Брауна сына Ли. Также известно, что Хантер Байден подключал своего отца по громкой связи во время разговора с китайским коллегой.

Ранее стало известно, что Хантер Байден десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал своего отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.

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    Максим Габриелян
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