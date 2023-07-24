Сын Байдена звонил ему десятки раз ради привлечения зарубежных инвесторов

Sky News: cын Байдена звонил ему десятки раз ради привлечения зарубежных инвесторов

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на бывшего делового партнера Байдена-младшего Девона Арчера.

Арчер должен будет свидетельствовать перед комитетом по надзору Палаты представителей, возглавляемым республиканцами. Отмечается, что бывший деловой партнер расскажет об использовании сыном президента влияния своего отца на иностранных инвесторов, в том числе из России и Украины.

По словам Арчера, Хантер Байден использовал своего отца в качестве козыря на более чем четверти деловых встреч. «Байден-старший всегда лишь расплывчато общался с иностранными деловыми партнерами своего сына, обмениваясь любезностями и вежливо болтая с ними», — сказано в публикации.

Ранее американский сенатор Чак Грассли раскрыл документ ФБР, в котором со ссылкой на источник описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена. Отмечается, что компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем». Также он якобы заявил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну.