Раскрыт документ ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена

Сенатор Грассли раскрыл документ ФБР о коррупционной схеме, где мог участвовать Байден

Американский сенатор Чак Грассли раскрыл документ ФБР, в котором со ссылкой на источник описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что компания предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал от всякого рода проблем».

Кроме того, источник процитировал главу Burisma Николая Злочевского. Отвечая на вопрос, не повлияет ли на планы предприятия выйти на американский рынок коррупционное расследование, которое в то время вел генпрокурор Украины Виктор Шокин, он сказал: «Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца».

Также он якобы заявил, что решение вопроса обойдется в десять миллионов долларов, которые отец и сын Байдены поделят поровну.

4 июля издание The Guardian сообщило, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета. В результате анализа выяснилось, что это кокаин.

В начале июля в сети появились скандальные фото с ноутбука сына президента США Джо Байдена, на которых он принимает наркотики за рулем машины.