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10:53, 3 июля 2023Мир

Опубликованы скандальные фото с ноутбука сына Байдена

NYP опубликовала фотографии с ноутбука сына Байдена с наркотиками в машине

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В сети появились скандальные фото с ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера, на которых он принимает наркотики за рулем машины. Снимки опубликовала газета New York Post (NYP).

На одном из фото 53-летний Хантер Байден демонстрирует что-то похожее на наркотики и принимает их, проезжая через жилой район в Арлингтоне в штате Вирджиния. На другом снимке, сделанном через два месяца во время поездки в Лас-Вегас, он показывает приборную панель своего автомобиля Porshe, на которой показана его скорость — 172 мили в час (276 километров в час).

Ноутбук Байдена-младшего, содержавший интимные фото Хантера с оружием, наркотиками и девушками, а также переписки с несовершеннолетними, попал в ФБР еще в 2019 году. Жесткий диск с материалами принес владелец ремонтной мастерской, откуда сын президента так и не забрал компьютер.

20 июня Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

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    Семен Александров
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