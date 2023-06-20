Сын Байдена признал себя виновным по налоговым нарушениям

CNN: cын президента США Байдена Хантер признал вину по двум налоговым нарушениям

Сын президента США Джо Байдена Хантер признал себя виновным по налоговым правонарушениям. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы Министерства юстиций США.

В материалах уточняется, что сыну президента вменяется два эпизода умышленной неуплаты налогов. Отмечается, что Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

Обвинения Хантеру Байдену были изложены в уголовном деле в окружном суде США в штате Делавэр, где прокурор Дэвид Вайс проводил расследование, в ходе которого изучались обвинения в отмывании денег, незаконном иностранном лоббировании и другие.