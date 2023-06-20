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17:09, 20 июня 2023Мир

Сын Байдена признал себя виновным по налоговым нарушениям

CNN: cын президента США Байдена Хантер признал вину по двум налоговым нарушениям

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер признал себя виновным по налоговым правонарушениям. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы Министерства юстиций США.

В материалах уточняется, что сыну президента вменяется два эпизода умышленной неуплаты налогов. Отмечается, что Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

Обвинения Хантеру Байдену были изложены в уголовном деле в окружном суде США в штате Делавэр, где прокурор Дэвид Вайс проводил расследование, в ходе которого изучались обвинения в отмывании денег, незаконном иностранном лоббировании и другие.

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