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10:01, 20 апреля 2023Мир

Джо Байдена уличили в кумовстве

Стало известно о помощи администрации Байдена в расследовании дела его сына

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Администрация американского президента Джо Байдена ненадлежащим образом ведет расследование дела Хантера Байдена, находящегося под уголовным следствием. Об этом говорится в письме Налогового управления США американскому Конгрессу, передает газета The Wall Street Journal.

Согласно письму, протоколы дела Байдена-младшего отражают пристрастное и необъективное отношение к подозреваемому, что идет вразрез с профессиональными принципами сотрудников правоохранительных органов. Также отмечается, что материалы дела свидетельствуют о неспособности прокуратуры «урегулировать очевидный конфликт интересов при вынесении приговора».

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В начале марта стало известно, что на Хантера Байдена заявили в прокуратуру. Согласно жалобе, он якобы консультировал пресс-секретаря своего отца, когда тот был вице-президентом, об ответах на претензии о связях с украинской фирмой Burisma.

Ранее были раскрыты миллионные заработки сына Байдена на связях с Украиной и Китаем. Год назад прокуратура в штате Делавэр запросила документы по поводу средств, которые Хантер Байден получал от украинской газовой компании Burisma.

В 2020 году сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли заподозрили Хантера Байдена в получении денег от предпринимательницы, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Утверждалось, что сын тогдашнего кандидата в президенты получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет.

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Глеб Бажуткин
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